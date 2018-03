Cervia, zero furti in 6 mesi grazie al "Grande Fratello" con gli occhi dei cittadini

di Franca Giansoldati

CERVIA In sei mesi i risultati sono realmente strabilianti. Furti negli appartamenti: zero. «A essere precisi un tentato furto c’è stato, ma solo uno in sei mesi e non è andato a buon fine perché si è messo a suonare un allarme» racconta soddisfatto il sindaco di Cervia, Luca Coffaro, illustrando il sistema che è stato introdotto in via sperimentale per controllare meglio il territorio che amministra, un’area sul litorale romagnolo piuttosto vasta, con tante case vuote d’inverno che poi si riempiono d’estate quando inizia la stagione balneare. Il sistema è semplice e ha già coinvolto un centinaio di volontari, sia maschi che femmine, gente normale e tranquilla, nulla a che vedere con le ronde padane.



In pratica è ai cittadini che spetta il compito di «dare un’occhiata» a quello che accade attorno e segnalarlo, nel caso, ad un capogruppo di quartiere attraverso una chat comune attivata su Whatsup. Il capogruppo di quartiere a sua volta, previo attestato di frequenza ad una specie di corso dalle forze dell’ordine, valuta di volta in volta la segnalazione e la dirotta sulla polizia o sui carabinieri naturalmente inseriti in questa sorta di reticolato per la sicurezza comune. La dinamica si è dimostrata piuttosto fluida e questo rende la comunità più responsabile di quello che accade.



Molto meglio del Grande Fratello. Coloro che hanno dato la propria disponibilità non sono né energumeni, né esaltati. Ci sono casalinghe, professori, pensionati e anche negozianti. «Tanti occhi per controllare gli spazi in cui viviamo sono fondamentali. E’ un modo semplice per contrastare l’illegalità e migliorare la sicurezza assieme alle forze dell’Ordine» aggiunge il sindaco. Cuffaro non è nuovo a operazioni creative. L’anno scorso riuscì a debellare le vendite dei vucumprà sotto l’ombrellone mandando i vigili a fare le «multe educative» ai bagnanti per scoraggiare gli acquisti. Col risultato di avere chilometri e chilometri di spiaggia bonificati dai venditori ambulanti. Anche in quel caso il sindaco Pd ha sfruttato l’attitudine romagnola a fare sistema, coinvolgendo in una rete la cooperativa dei bagnini, le forze dell’ordine, i volontari. L’esperimento estivo è stato utile a dimostrare che l’unione fa la forza.



Stavolta il Comune di Cervia ha solo modificato i contorni applicando la formula in un differente contesto, per scoraggiare i furti negli appartamenti, il taccheggio nei negozi, le piccole rapine, lo spaccio nelle strade del centro. All’ingresso di molte vie sono stati montati dei singolari cartelli bianchi e gialli, ben visibili da lontano, con su scritto «Zona sottoposta a controllo del vicinato». Un occhio enorme stilizzato rende l’idea dell’efficacia del Grande Fratello. Sopra appare il logo del Comune e sotto la traduzione in inglese chissà se per dissuadere qualche ladruncolo straniero. Di fatto il programma pilota avviato sulla riviera romagnola - per il momento solo a Savio di Cervia - ha migliorato con poco la percezione di sicurezza.



«Ho preso l’idea dal modello di Neighborhood Watch, che è nato nello scenario nordamericano e poi si è diffuso anche in Inghilterra e nel Nord Europa. I cittadini coinvolti devono mantenere un rapporto costante e diretto con i coordinatori cui è demandato il compito di segnalare ogni informazione di interesse per le forze di polizia e per le emergenze devono telefonare ai numeri del 112 o 113. Insomma tenere gli occhi più aperti, fare attenzione se ci sono movimenti insoliti se i cani abbaiano» conclude il sindaco. Morale: vietato girare lo sguardo altrove, ma preoccuparsi sempre degli altri. Insomma, il concetto di cittadinanza attiva e di comunità.



Domenica 11 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA