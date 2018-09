Ilva, Di Maio: «Sono ore delicate, ma avremo buoni risultati»

LEGGI ANCHE

Per l'Ilva «queste sono ore delicatissime». È quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato da Radio Radicale che si dice ottimista sul tavolo che si riunisce oggi al ministero dello Sviluppo, «un tavolo che può dare buono risultati. Io credo che ci siano i presupposti».Di Maio ha ribadito che la gara presenta profili di illegittimità ma che può essere annullata solo se viene a mancare l'interesse pubblico, «una supercazzola»: così «se il tavolo raggiunge risultati su ambiente e lavoro, la gara non può essere revocata per legge».