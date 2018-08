Il “naufragio” Diciotti/Quei clandestini tra quota vescovi e quota Italia

di Gianandrea Gaiani

La battaglia sul pattugliatore “Diciotti” indica un bilancio in chiaroscuro per il governo giallo-verde e per il nostro Paese. Il giusto contenzioso sulle quote dei migranti da dividere con i partner europei ha avuto un epilogo diverso e fallimentare rispetto alle aspettative di chi voleva difendere il principio della solidarietà e dell’equità all’interno dell’Unione Europea. E soprattutto quello dello stop agli sbarchi di clandestini. Dei 170 migranti l’Irlanda ha accettato di accoglierne...