Il ministro Lezzi a Bruxelles per uso fondi Ue destinati al Sud

Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio sarà in missione a Bruxelles, dove incontrerà per la prima volta Corina Cretu, commissaria europea per la politica regionale. L'appuntamento sarà l'occasione per un confronto sull'utilizzo da parte dell'Italia dei fondi strutturali europei e sulle azioni che potrebbero essere adottate per migliorare l'impiego dei fondi stessi. Mercoledi' 11 alle ore 19,30 il ministro per il Sud parteciperà a un incontro con i membri italiani del Parlamento europeo presso la residenza del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Ue, ambasciatore Maurizio Massari.



Giovedi' 12 luglio, alle ore 13, si terra' una riunione alla quale, oltre a al ministro Lezzi e alla commissaria Cretu, prenderanno parte tra gli altri Marc Lemaitre, Direttore Generale della Dg Regio, (Direzione Generale per la politica regionale e urbana) e l'ambasciatore Massari. Al termine dell'incontro, previsto per le ore 14.45 il ministro per il Sud terrà un punto stampa presso l'ingresso di Palazzo Berlaymont.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA