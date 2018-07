Decreto dignità e voucher, FI prepara l’attacco alla Lega

di Marco Conti

L’attacco di Silvio Berlusconi al decreto dignità non concede spazi. Il leader di Forza Italia nella lettera pubblicata dal Corriere si dice “molto preoccupato” e che con il decreto Con “il governo Conte-Di Maio-Salvini ha mostrato il suo vero volto”. “Questo forse è un bene - scrive Berlusconi- perché apre gli occhi a quanti fino ad oggi si erano illusi, anche fra gli elettori di centro-destra. Ma è certamente un male per le imprese, per i lavoratori, per l'occupazione, per i veri e propri drammi sociali che l'Italia deve affrontare”. “Di Maio - continua il Cavaliere - vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto. Non avendo idee originali ripropone ricette già fallite”. “Gli imprenditori - aggiunge - sono visti come pericoli pubblici da sorvegliare e punire». La bocciatura di Berlusconi è netta: «Torna il peggio della sinistra dirigista». «Sono sicuro - sottolinea - che saranno contro tutti gli eletti con il programma del centrodestra». Nelle conclusioni il Cavaliere tira per la giacca Salvini ricordandogli in quale alleanza è stato eletto e in un certo senso gli dà un ultimatum preparandosi ad evocare contro il provvedimento la stessa base elettorale del Carroccio.



Una sfida tutta interna al centrodestra vecchia maniera con Salvini che proverà a cambiare il testo del decreto per convincere i vecchi alleati, ma se non ci riuscirà, o ci riuscirà solo in parte e senza reintrodurre i voucher, dovrà subire gli attacchi di Forza Italia.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29



