«Hanno accerchiato l'ufficiale»: l'Sos inviato al centro operativo

di Valentina Errante

«Siamo seriamente preoccupati per l'incolumità del nostro equipaggio e della nostra nave battente bandiera italiana. Il Vos Thalassa ha salvato la vita di 66 persone circa 24 ore fa e non ha ricevuto ancora nessuna assistenza». Così alle 17,36 di lunedì la Guardia costiera riceveva la prima richiesta di aiuto da parte dell'equipaggio del rimorchiatore italiano che aveva soccorso i migranti in acque libiche. A bordo 58 uomini, tre donne e sei minori incrociati su un barchino che stava affondando al largo...