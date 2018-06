Grillo, visita a sorpresa al ministero della Giustizia: su Instagram il selfie con Raggi e Fico

di Stefania Piras

La mattina ha fatto uscire un post su politici e gente comune. Poi nel primo pomeriggio Beppe Grillo è andato a far visita al Ministro di grazia e giustizia che è un esponente del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede. Uscendo dall'hotel Forum dove ha incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi, si è fatto accompagnare dal presidente della Camera Roberto Fico ed è sceso in via Arenula per entrare al ministero. Per lui è la prima visita a un esponente del governo da quando è stata votata la fiducia a Giuseppe Conte.



Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA