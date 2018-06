Grillo: «Roma diventi città-Stato»

«Roma deve diventare una città Stato come tutte le capitali del mondo, non serve più il tramite della Regione, non serve più questa »politicchia« stupida in cui si fanno i capricci contro l'altro». Lo afferma Beppe Grillo dal palco della festa M5S.



«Con il Jobs Act abbiamo legalizzato la povertà, e ce ne sbattiamo i coglioni del misero. Entro il 2025 metà dei lavori conosciuti spariranno, su questo dobbiamo confrontarci» ha poi affermato Grillo. «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma se il lavoro non c'è?», ha domandato provocatoriamente.



«Europa, non Europa, contro l'euro, non contro l'euro ma tutti hanno un piano B», ha sostenuto ancora Grillo dal palco della festa M5S. Quindi ha abbozzato un discorso in finto tedesco e, senza citare Angela Merkel, ha sottolineato: «Ti aspettiamo a Ischia!».



«Oggi ci sono società di rating che si permettono di decidere qual è la politica economica di questo Paese. Basta, ora si cambia con questi signori qui», ha sostenuto ancora Grillo.



«E chi se l'aspettava una roba così. La verità è che scherzavo», ha detto ancora ricordando gli inizi del Movimento. E quindi il Garante del M5S ha scherzato: «E ora su chi faccio la satira io? No, continuerò a fare satira, nessuno deve esserne immune, neanche i nostri». «Io ho usato il grido quando il nostro mondo sussurrava. Non dobbiamo perdere il diritto all'urlo ma ora siamo in un mondo in cui non dobbiamo dare nell'occhio», ha aggiunto.



«Vi faccio un annuncio, mi candido alla presidenza della Repubblica. Così se arriva Di Maio posso cacciarlo», ha scherzato ancora Grillo riferendosi con una battuta alla tensione tra Luigi Di Maio e il Colle che aveva generato l'organizzazione iniziale della manifestazione di oggi, poi trasformata nella festa per il «governo del cambiamento».





Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:44



