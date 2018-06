Grillo rilancia il reddito di cittadinanza e Rousseau

«Non è vero che chi ha un reddito non fa più niente, non è vero! In Finlandia, in Olanda, in Svizzera, lo stanno facendo. Siamo fuori di senno, dobbiamo riequilibrare». Lo ha detto Beppe Grillo in video collegamento con Rosseau City Lab a Torino. Il garante genovese torna, anche se a distanza, al fianco di Casaleggio junior. «Il sistema operativo Rosseau è una cosa straordinaria». Questa è «l'idea di Casaleggio che porta benissimo avanti Davide», ha detto Grillo che negli ultimi tempi lancita continui moniti politici al nuovo governo. Rousseau è un «sistema straordinario, in anticipo sui tempi visto che c'è un pauroso ritorno all'analfabetismo».

«Dobbiamo cominciare a ragionare sulla scuola, sui ragazzi, sui giovani. Siamo pieni di talenti Serve un'istruzione adeguata ai tempi. Noi in Italia abbiamo dei Leonardo Da Vinci, degli Shakespeare... Dobbiamo produrre la cultura, la bellezza, l'intelligenza, è inutile che ci mettiamo a produrre frigoriferi... C'è un analfabetismo di ritorno pauroso. Il 30 per cento degli italiani non legge un libro, non va a cinema, non è mai andato al teatro. Se fosse per me, la scuola dell'obbligo dovrebbe essere fino a 60 anni...», ha detto.

Il «reddito universale per tutti e un'istruzione adeguata per tutti» sono i «due paradigmi del futuro». Con «questi due paradigmi possiamo risolvere alcuni problemi che ci arriveranno», ha proseguito.

Il fondatore del Movimento cinque stelle parla del futuro, di scuola, reddito di cittadinanza e si definisce «l'Elevato». Tutti si chiedono dove va il mondo. Uno dei pochi che capisce dove va il mondo -dice Grillo- sono io, abbiate pazienza... Mi faccio questo piccolo complimento...

