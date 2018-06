Governo, via al calciomercato dei grand commis: come cambia il potere nei ministeri

di Diodato Pirone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come accade ad ogni cambio di governo, in queste ore a Roma si sta combattendo una battaglia di potere senza quartiere intorno alla scelta dei capi di gabinetto dei ministeri. Li chiamano grand commis, mandarini, uomini-ombra ma come nel calcio mercato vengono capati ogni volta con frenetiche trattative dai ministri, ancora frastornati dalla nomina talvolta inaspettata, soprattutto fra magistrati amministrativi, consiglieri di Stato e consiglieri parlamentari. I protagonisti della selezione, feroce e al tempo stesso dilettantesca,...