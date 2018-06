Governo, nominati sei viceministri e 39 sottosegretari

«Sono 45» le nomine decise dal Consiglio dei ministri per i viceministri e sottosegretari di Stato. I viceministri sono «sei» e «trentanove» sono invece i sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Consiglio dei ministri.



«Oggi non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì», ha poi annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, aggiungendo che la cerimonia di giuramento è prevista per domani alle 13 a Palazzo Chigi.



«Oggi abbiamo portato persone competenti e di capacità: questo è il governo del cambiamento», ha detto ancora Fraccaro.«Ora auspichiamo che anche le commissioni partano celermente. Il parlamento inizi a legiferare anche se l'importante non è la quantità delle leggi che produrrà ma la qualità».







