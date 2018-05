I veti da superare/ Ma nella guerra istituzionale perdono tutti

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La partita per la nascita del nuovo governo s’è ingarbugliata a tal punto da rendere legittimo ogni genere di sospetto. E se Matteo Salvini stesse in realtà cercando il pretesto per far saltare tutto e andare al voto anticipato? Secondo alcuni s’è già pentito dell’accordo siglato col M5S e vorrebbe liberarsene scaricando però lontano da sé (nientemeno che sul Capo dello Stato) la colpa dell’impasse nella quale si è finiti. Secondo altri, avrebbe in realtà costruito...