Governo, il gioco delle parti: ora serve un cambio di passo

di Biagio de Giovanni

Il gioco delle parti tra i “vincitori” del 4 marzo sta raggiungendo livelli francamente inaccettabili, offrendo uno spettacolo che nessun palato mediamente orientato al buon gusto della politica può continuare a sopportare. Per chi, inaccettabili? Anzitutto, voglio pensare, per il popolo dei votanti, il popolo italiano, che immaginava di mandare a casa finalmente la vecchia “casta”, accettando di renderla responsabile di tutte le malefatte di questo mondo; per il popolo dei votanti che si è offerto anche...