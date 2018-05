Il programma: scuola, concorsi, Ilva. Case occupate, c’è la stretta

di Andrea Bassi, Sara Menafra e Stefania Piras

Concorsi per la scuola su base regionale per fermare le migrazioni degli insegnanti, maestro unico, bonifica e riconversione dell’Ilva, superamento della legge Fornero con quota 100 (64 anni di età e 36 di contributi). Nel secondo giorno di trattative molti dei nodi sul tavolo dell’accordo di programma tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega sono stati sciolti. Altri restano, e saranno affrontati in un nuovo summit che ci sarà oggi a Roma. Si parlerà di deficit e di banche. In vista del Def, grillini e...