Governo, vertice Salvini-Di Maio per trattare sul premier

È in corso alla Camera l'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il colloquio tra il leader M5S e il segretario della Lega sta avvenendo nella Sala Siani del Palazzo dei Gruppi. A...

Se come sembra dovesse andare in porto la trattativa, tra oggi e domani Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno sfornare il nome del “premier terzo” cui far guidare il governo...