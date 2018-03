M5S: Nugnes, l'obiettivo resta il reddito di cittadinanza

di Stefania Piras

Il reddito di cittadinanza alla prova della realtà e del Def. Il M5S, e soprattutto l'anima ortodossa, sente la necessità di rimarcare e soprattutto di mantenere l'impegno elettorale nonché cavallo di battaglia del Movimento.



A parlare in chiaro è Paola Nugnes. « L'obiettivo del M5s resta il reddito di cittadinanza, la nostra è una soluzione sistemica. Tutto il resto può andare bene in quest'ottica ma resta un palliativo » . La senatrice, super ortodossa e napoletana, dunque fa na timidissima e in tutti i casi inedita apertura al Rei, il reddito di inclusione varato dal governo uscente.



Secondo Nugnes « soluzioni diverse non dissimili da quelle già messe in campo, anche dal Pd, se vanno a sostegno dei redditi dei meno abbienti è ben vista. Ma non è la soluzione sistemica che noi vogliamo dare. Il Rei - continua - può essere un palliativo » . Per Nugnes « la questione del supporto al reddito insieme alle misure di avvio al lavoro è una questione che richiede innanzitutto di rivedere le agenzie del lavoro. Sono questioni che hanno temi e costi impegnativi ed una copertura su tutto quello che è il disagio economico molto estesa » . E nel Def targato M5S, si andrà proprio in questa direzione.

