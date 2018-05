Governo, Mattarella convoca M5S e Lega al Quirinale

La circumnavigazione di Palazzo Chigi in ottanta giorni. E la parola fine al romanzo gialloverde sembra vicina. Chiuso l'accordo sulla premiership, si apre a cascata quello sulla squadra di...

La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier venga...