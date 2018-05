Governo, Il gioco digitale della caccia al Terzo Uomo

di Mario Ajello

È stato inventato il gioco da tavolo, digitale, della crisi e della caccia al premier, anche detto - con sprezzo delle quote rosa - il Terzo Uomo. Lo ha lanciato Algoritmo 1.7 e tutti possono dare la loro risposta social.



Visto che Sapelli no, Conte quasi no, Di Maio e Salvini nì, Tabellini si sfilò e Mattarella osserva attonito i papabili che non si trovano, occorre scatenare la fantasia di tutti e scoprire da soli il Terzo Uomo. Il gioco digitale, come fosse la caccia al tesoro, propone qualche pista da seguire. Ha gli occhiali? E' europeista? Vuole chiudere le frontiere? Darà il reddito di cittadinanza? E' uomo o donna? Ma è qualcuno o è nessuno? Tutti pronti, si gioca!





Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



