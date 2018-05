Governo, i renziani: «Dannoso fare conte, serve un documento unitario»

Sarebbe «dannoso fare conte interne nella prossima Direzione». È il passaggio chiave del documento preparato dai renziani in vista della Direzione del Pd del 3 maggio e sottoscritto già da un numero considerevole di parlamentari dem (77 su 105 tra i deputati e 39 su 52 tra i senatori, al momento) compresi i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Il documento, definito con la regia del coordinatore Lorenzo Guerini, è stato già ribattezzato La nuova pace di Lodi, dal patto del 1454 che mise fine alla guerra tra Venezia e Milano.



Nel testo i firmatari premettono che «proveniamo da storie e percorsi diversi» e «non sappiamo se il prossimo congresso ci vedrà sulle stesse posizioni o se, del tutto legittimamente, sosterremo candidati diversi. Pensiamo tuttavia che tre punti chiave ci uniscano in modo forte».



I punti sono, appunto, il no alle «conte interne». Poi, il fatto che «lo stallo creato dal voto del 4 marzo sia frutto dell'irresponsabilità del centrodestra e del M5s». Terzo punto, «crediamo che il Pd debba essere pronto a confrontarsi con tutti, ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non voteremo la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio. Significherebbe infatti venire meno al mandato degli elettori democratici. È utile invece impegnarci a un lavoro comune, insieme a tutte le altre forze politiche, per riscrivere insieme le regole del nostro sistema politico-istituzionale». Infine, un appello «l'intera comunità del Pd» perchè «sappia affrontare i passaggi difficili di questa stagione politica in modo coraggioso e il più possibile unitario».

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



