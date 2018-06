di Mario Ajello

Il Palazzo si sente un po' solo. C'è voglia di First Ladies, o almeno di vice-primedonne, ma quelle non ci sono. Quelle chi? Il massimo del non protagonismo, eppure abita a dieci metri da Montecitorio e a trenta da Palazzo Chigi, alla fine di via di Campo Marzio, è quello della compagna del premier Conte. Lei si chiama Olivia Paladino, bella e esuberante post-ragazza innamorata dell'arte e dei viaggi, e per ora non ha fatto il suo debutto nella carica di Fidanzata del Presidente. Quanto alle due vice-Fort Ladies, Elisa Isoardi sta defilata in questa fase, anche a causa dei suoi impegni televisivi (a parte quelli con il ferro da stiro). Giovanna Melodia, la graziosa avvocatessa siciliana che sta insieme a Di Maio, ha brillato per la sua assenza in tutti i giorni della formazione del governo ("Sono piena di impegni") e non si è ancora capito quando e se entrerà in carica. Neppure la mamma di Giggino sembra saperlo, anche perché: "Io ancora non la conosco", così ha dichiarato la signora Di Maio alcuni giorni fa. Ma a lei dovrebbe essere presentata a breve, alla nazione non si sa.

Giovedì 7 Giugno 2018



