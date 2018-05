Governo M5S-Lega, Di Maio: se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier

Con Matteo Salvini «portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto».

LEGGI ANCHE: Governo Lega-M5S: una rosa per il premier, Salvini e Di Maio solo vice Tra i due sembra procedere tutto liscio: «Ci sono ampie convergenze anche su flat tax e conflitto d'interessi», ha detto in mattinata Di Maio aggiungendo in merito alla premiership che di nomi «ancora non si discute».