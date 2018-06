Governo, alle 16 il giurmento al Quirinale

Nasce ildi. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesaspiana la strada al nuovo esecutivo. Isono 18, tra loro 5 donne.vicepremier,all'Economia edirottato agli Affari Europei. L'ex ministro dei governi Monti Letta eagli Esteri. Oggi alle 16 ilal, poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica.Conte è uscito stamani dalla sua abitazione, nel centro di Roma, per andare a Montecitorio. È salito su un taxi e ai cronisti che l'aspettavano ha detto: «Emozionato? Beh sì, un po' emozionato lo sono». Conte è poi giunto a bordo di un taxi a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico.LEGGI ANCHE Ecco la lista dei ministri LEGGI ANCHE Spread in calo, Borsa in rialzo LEGGI ANCHE Salvini: «Tagliare 5 miliardi per l'accoglienza ai migranti» «C'è grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all'Italia. Questo è un grande paese che ha bisogno di ritrovare fiducia», ha detto Conte ieri sera mentre andava a piedi dal Senato a casa in centro a Roma. «Lavoreremo intensamente per realizzare gli obbiettivi politici anticipati nel contratto, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani», aveva detto Conte al Quirinale dopo aver letto la lista dei ministri del suo governo.A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne nasce finalmente dunque il nuovo governo gialloverde. Di Maio e Salvini siglano l'accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l'impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Savona, il professore anti-euro cui Mattarella aveva negato l'Economia: avrà la delega alle Politiche europee. «È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5s-Lega», recita una nota di Di Maio e Salvini alle sette di sera. «Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi del contratto, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani», sono le prime parole di Conte da premier, dopo aver letto al Quirinale, tre ore più tardi, la lista dei suoi ministri.«Si è concluso un complesso itinerario», chiosa il capo dello Stato, che oggi alle 16 riceverà al Colle il nuovo presidente del Consiglio e la squadra per il giuramento. Nasce un governo politico, dunque. Un governo giallo-verde. Con Di Maio e Salvini vicepremier. E due professori, Conte e Tria, a Palazzo Chigi e via XX Settembre. Nascerà ufficialmente, all'inizio della prossima settimana, con il voto di fiducia in Parlamento di M5s e Lega. Dice «No» Forza Italia, che annuncia «battaglia per i cittadini». E annunciano un'opposizione dura Partito democratico e Liberi e uguali: «Costruiremo l'alternativa - dice Maurizio Martina - al governo populista e di destra che ha un programma pericoloso, antieuropeo e iniquo». Fratelli d'Italia, che era disponibile al «Sì» alla fiducia, sceglie la linea dell'astensione. «Per patriottismo - dichiara Giorgia Meloni - diamo una mano perché l'Italia è sotto attaccoe non ci possiamo permettere il voto a luglio». È questo un passaggio chiave per la nascita del governo: M5s era infatti contrario a dare ministeri al partito di Meloni e solo lo stop di Salvini all'alleata sblocca l'intesa, nella lunga trattativa finale tra M5s e Lega.A riaprire i giochi è stata mercoledì sera la disponibilità data da Di Maio al Quirinale a spostare Savona dall'Economia a un altro ministero. Salvini si prende una notte di riflessione. Poi interrompe la sua campagna elettorale per le comunali e nella mattina di giovedì torna a Roma. Dopo un incontro con Meloni a Montecitorio, si riunisce in conclave con Di Maio per comporre il rebus finale dei ministeri. Restano riuniti l'intero pomeriggio, a un certo punto qualcuno li fotografa su un terrazzo della Camera. Intanto li raggiunge Conte, che arriva in treno da Firenze dopo aver tenuto una lezione all'università.Alle 19 di ieri, la fumata bianca. «Forse finalmente ci siamo dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie», scrive Salvini su Facebook prima di partire per un comizio a Sondrio. Dopo pochi minuti Carlo Cottarelli, cui il presidente della Repubblica aveva affidato l'incarico di formare un esecutivo «neutrale» per portare al voto anticipato, sale al uirinale a rimettere il mandato. «È stato un grande onore servire il Paese anche se per poco. Un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione anche per l'incertezza che deriverebbe dalle elezioni», dichiara ringraziando i suoi potenziali ministri. La sala stampa applaude. Mattarella lo ringrazia «per senso delle istituzioni».