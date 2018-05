2 Giugno, A Torino il vescovo ordina a tutte le chiese una preghiera per la Repubblica

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia ha chiamato a raccolta tutti i santuari, i monasteri e le parrocchie della zona, ordinando ai parroci che nelle messe prefestive e festive del 2 e 3 giugno - solennita' del Corpus Domini – venga ricordata, durante la preghiera dei fedeli o alle fine delle celebrazioni, la Repubblica Italiana, «nel momento difficile che le istituzioni stanno attraversando».



«Nella delicata situazione politica del nostro paese, - recita il testo della preghiera inviata a tutte le chiese della diocesi torinese - invochiamo il Signore perche' doni a coloro che sono chiamati a governare l'intelligenza e il cuore di cercare con il massimo impegno il bene comune, e a tutto il popolo italiano la capacita' di accompagnare questo sforzo con partecipazione intelligente e fiduciosa».



L'arcivescovo Nosiglia spiega, a scanso di equivoci, che non intende prendere alcuna posizione «partitica» a favore di uno schieramento o l’altro, ma solo richiamare i cattolici come tutti i cittadini, sul valore che la Repubblica e l'unita' nazionale rappresentano, al di la' delle pur legittime differenze di prospettiva politica.



Le istituzioni della democrazia, cosi' come sono disegnate prescritte nella Costituzione, ha aggiunto, sono alla base di quel «bene comune al cui servizio tutti i cittadini, senza distinzioni, sono chiamati». Ed ancora: «Sentire nostra la Repubblica significa anche maturare una consapevolezza piu' precisa del ruolo dell'Italia nella comunita' internazionale e del quadro di accordi in cui il nostro Paese si e' liberamente impegnato».



Gioved├Č 31 Maggio 2018



