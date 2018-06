Governo, preghiere per il futuro dell'Italia a Sant'Egidio con il cardinale Bassetti

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Non è proprio un Te Deum quello che ha organizzato la Comunità di Sant’Egidio questo pomeriggio nella chiesa di Santa Maria di Trastevere. Una iniziativa che ha preso corpo dopo il varo del governo giallo-verde. Le ultime vicende politiche, la richiesta di impeachment dei grillini contro Mattarella (poi ritirata con tanto di scuse), le lacerazioni e, infine, il voto di fiducia al nuovo esecutivo populista, hanno ispirato la comunità religiosa che si occupa soprattutto di migranti ed emarginati a preparare una veglia di preghiera affidandola al presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti.



A Sant'Egidio viene spiegato che «negli ultimi mesi, dopo le elezioni del 4 marzo, l’Italia è stata attraversata da un clima di tensione e di conflittualità che ha fatto perdere in più occasioni l’obiettivo principale della politica, come di ogni responsabilità sociale e civile, che è quello del bene comune e della protezione delle fasce più deboli della popolazione. Come cristiani e, al tempo stesso, cittadini di un Paese che significa ancora tanto per il mondo in termini di cultura, simpatia umana, solidarietà e impegno per la pace, invitiamo ad unirsi alla veglia».



Nei giorni scorsi diverse diocesi avevano chiesto preghiere per l'Italia, dopo l'appello alla «concordia» e al rispetto delle istituzioni lanciato dal presidente della Cei Bassetti, e diffuso il 30 maggio attraverso Avvenire. A Torino l'invito è arrivato dall'arcivescovo Cesare Nosiglia che ha composto una preghiera da inserire in tutte le messe del 2 e 3 giugno: «Nella delicata situazione politica del nostro Paese, invochiamo il Signore perché doni a coloro che sono chiamati a governare l'intelligenza e il cuore di cercare con il massimo impegno il bene comune, e a tutto il popolo italiano la capacità di accompagnare questo sforzo con partecipazione intelligente e fiduciosa».



