Governo, Emilio Carelli premier? Il giornalista: «No comment. Sono a disposizione del Movimento»

«No comment». Così Emilio Carelli, da più parti indicato nella rosa dei nomi come possibile premier, risponde, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. Davanti all'insistenza del cronista aggiunge solo «di essere come sempre a disposizione del Movimento 5 Stelle e del suo capo politico Luigi Di Maio». Alla domanda su una presunta indisponibilità a ricoprire il ruolo di premier risponde: «Non è vero, come ho già detto sono e resto a disposizione del movimento».

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



