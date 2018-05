La bussola che manca/ Immigrazione la trincea italiana è al tavolo Ue

di Nicola Latorre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il tema dell’immigrazione, della sicurezza e degli sbarchi sarà parte fondante del programma del Governo». Queste sono le parole pronunciate venerdì scorso da Matteo Salvini, alle quali si sono poi aggiunte quelle di Di Maio fiducioso per i risultati già raggiunti su alcuni punti quale quello dell’immigrazione. Ci sono molte buone ragioni per prestare grande attenzione a questo capitolo del contratto di programma. La gestione del fenomeno migratorio è stata in questi anni e...