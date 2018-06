Governo, Bossi: «Bravi Salvini e Di Maio, ma Silvio è arrabbiato»

«Tutti bravi», bravi anche Salvini e Di Maio «ma Mattarella di più. Berlusconi sarà arrabbiatissimo, ma gli dirò una cosa soltanto: Silvio, sei stato sconfitto dalla forza della realtà». Questo il giudizio a caldo sul nuovo Governo del fondatore della Lega intervistato dal sito 'Malpensa 24'. «Il presidente Mattarella aveva due strade: o favorire la nascita di un governo o mandare il Paese alle elezioni. Ha lavorato di fino per evitare il tracollo. Èstato bravo a mettere tutti d'accordo», spiega.



E Salvini e Di Maio? «Bravi anche loro. questo è però il governo del presidente. L'ha voluto Mattarella». «Se riescono a far quadrare i conti, il Governo durerà», ritiene Bossi. Lega e Cinque Stelle sono partiti diversi, nella forma e nei contenuti - gli viene chiesto -. Che ne dice? «Dico che devono lavorare per il bene del Paese. E del Nord. L' importante è che Salvini porti a casa l'autonomia di Lombardia e Veneto. Il resto si vedrà».

Venerd├Č 1 Giugno 2018



