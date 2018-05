Governo, la solitudine di Berlusconi. Anche Meloni spinge per entrare

E' da vedere se resisterà il no di Luigi Di Maio all'ingresso nel governo dei Fratelli d'Italia. E, soprattutto, se il governo 5 stelle e Lega vedrà veramente la luce. Ma Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno già concordato l'ingresso di FdI nell'esecutivo.



Per la leader della destra è pronto il posto da ministro della Difesa, dopo il passo indietro di Guido Crosetto. Se il veto dei 5Stelle dovesse cadere, soltanto Silvio Berlusconi su cui pesa il niet di Di Maio resterebbe fuori dalla maggioranza giallo-verde. Un colpo al prestigio del Cavaliere e all'intera Forza Italia. Ma soprattutto una ferita grave alla coalizione di Centrodestra, risultata prima alle elezioni del 4 marzo con il 37 per cento dei voti.



C'è chi sostiene che sia proprio l'indebolimento di Berlusconi l'obiettivo di Salvini. Il progetto del capo leghista di assorbire, o perlomeno prosciugare, il bacino elettorale Forza Italia è infatti noto da tempo. E se il governo con i grillini dovesse partire davvero è facile prevedere una migrazione di parlamentari forzisti verso i banchi della maggioranza.

Gioved├Č 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



