Berlusconi sul governo: «M5S schiavo delle ideologie di sinistra»

Silvio Berlusconi ha scelto l'opposizione totale all'esecutivo giallo-verde. «L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria - dice il leader di FI in diretta telefonica con gli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara - ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori».

In particolare il Cavaliere va all'attacco del Decreto Dignità «Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato. Quindi di tutto l'Italia avrebbe bisogno meno che di politiche veterocomuniste, pauperiste, giustizialiste, illiberali, che già stanno dando effetti preoccupanti».

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA