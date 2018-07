Giustizia, il ministro Bonafede: «Via a nuova legge sulla corruzione»

«È allo studio un progetto di legge contro la corruzione che probabilmente sarà concluso la prossima settimana». Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine della riunione informale dei ministri della giustizia europei. Due, ha sottolineato Bonafede, i punti fondamentali: «il daspo ai corrotti, con l'impossibilità per un condannato in via definitiva per corruzione di avere a che fare per tutta la vita con la pubblica amministrazione e l'agente sotto copertura. In Europa - ha aggiunto- nessuno ha questo strumento noi lo avremo e dimostreremo che l'Italia vuole combattere la corruzione senza se e senza ma».



Il ministro ha anche ribadito, sempre da Innsbruck, che sul caso della nave Diciotti non c'è nessuno scontro: «I magistrati lavorano in piena indipendenza ed autonomia rispetto al potere politico: voglio rassicurare tutti. Salvini ha espresso il suo parere, voleva dire che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ma i fatti parlano chiaro e lo stanno dimostrando proprio con il caso Diciotti».

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:37



