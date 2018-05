Conte, su Facebook si sente Bob Rock e Yoda

E' un Esecutore del contratto di governo pentaleghista, ma si sente anche un investigatore Giuseppe Conte. Infatti posta sulla sua pagina Facebook l'immagine di Bob Rock, mitico personaggio dei cartoon, inseparabile compagno di Alan Ford. Abile nel risolvere i problemi. Se avese messo su Fb anche l'immagine di Nick Carter, il giurista fiorentino avrebbe potuto aggiungere: «E l'ultimo chuda la porta». Per lui invece si sta aprendo forse quella di Palazzo Chigi.



L'altra icona sempre sul suo profilo è quella di Yoda. Cioè il personaggio di Guerre stellari, forte e saggio, a cui Conte, evidentemente si sente simile. «No! Provare no! Fare o non fare! Non c'è provare!», è la frase cult di Yoda. L'allievo Conte è dello stesso avviso. Infatti già lo chiamano, con riferimento al contratto di governo da svolgere, l'Esecutore. La sua non sarà una guerra stellare, ma neppure una passeggiata.



















Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA