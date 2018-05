Giorgia Meloni: «L'incarico a noi: in Parlamento cinquanta voti li troviamo»

di Stefania Piras

«Se si vuole continuare a parlare con il M5S sono disponbile a non considerare ostili i loro voti ma parliamoci chiaro: per governare insieme bisogna fare un accordo a monte sulla legge elettorale e Luigi Di Maio deve rinunciare pubblicamente alla premiership». La presidente di FdI Giorgia Meloni non considera il M5S come baricentro necessario per l'approdo al governo, bensì il centrodestra e il suo programma. Cosa direte a Mattarella onorevole Meloni? «La proposta di FdI è chiedere un mandato pieno per...