Giarrusso molla Lombardi, ma per lui è già pronta un'altra poltrona

di Simone Canettieri

Un'accoppiata micidiale. Prima l'attacco, a sua insaputa, di Roberta Lombardi a Beppe Grillo sulle buche di Roma che «non ci sono», poi la proposta di legge sui vaccini, di cui si è detto all'oscuro, che ha fatto infuriare la ministra della Salute Giulia Grillo. Due casi esplosivi e mal gestiti che hanno portato alle dimissioni (più o meno spontanee) di Dino Giarrusso dalla Regione Lazio.



L'ex Iena era stata spedita a curare la comunicazione del gruppo di Roberta Lombardi come ripiego. Dopo la bocciatura alle politiche con il M5S, i vertici grillini gli avevano dato questa opportunità. «E io sarò il Rocco Casalino del Lazio», aveva dichiarato Giarrusso, che nel frattempo si è fatto avanti per il cda della Rai e anche per un posto da sottosegretario alla Cultura.



Ma con scarsi esiti. In Regione, in compenso, è riuscito a controllare poco. A partire dalla proposta di legge del M5S sui vaccini che prevede anche un periodo di quarantena «dalla scuola di 4-6 settimane per il soggetto appena vaccinato». Un'iniziativa considerata «no-vax e oscurantista» che ha fatto dissociare la ministra Grillo e ha provocato l'addio di Giarrusso. Ma niente panico. Per lui è pronta un'altra poltrona: nello staff del sottosegretario Lorenzo Fioramonti.



Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



