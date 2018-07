Giallo-verdi e potere/ Quelle nomine banco di prova dell’età adulta

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La via più diretta per perdere il potere è gestirlo male: nell’interesse di pochi (dunque abusandone) o, peggio ancora, in modo dilettantesco e improvvido. Ciò significa che vinte le lezioni, formato (faticosamente) il governo, insediati ministri e sottosegretari, grillini e leghisti debbono ora entrare nell’età politicamente adulta e dimostrare, al netto dell’inevitabile propaganda, di aver capito qual è il compito che li aspetta. E quali sono le responsabilità che, in nome di quel...