Gentiloni: «L'Italia è affidabile per Ue e Nato»

«Noi siamo alleati affidabili della Nato e dell'Unione Europea e contemporaneamente siamo attenti alla tutela dei nostri interessi nazionali». Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni presso il Comando operativo di vertice interforze dove ha salutato il personale militare in servizio nei teatri operativi all'estero. Il Presidente, in occasione del termine del mandato, ha ringraziato il personale delle Forze armate per i risultati conseguiti nell'ambito delle missioni internazionali e nell'importante contributo alla sicurezza interna del Paese. «Se guardate la dislocazione delle forze militari e dei teatri in cui sono impegnate, stiamo parlando di Mediterraneo e di minaccia terroristica in teatri anche lontani, ci si accorge che quello dell'Italia non è solo un contributo alla comunità internazionale, ma anche alla tutela dei nostri interessi di sicurezza, strategici ed economici», ha aggiunto Gentiloni.

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA