Ponte crollato, in arrivo misure speciali per Genova

Dopo il disastro del ponte Morandi, il governo sta èensando a misure speciali per Genova. «Assolutamente si, stiamo analizzando la situazione. Ci sarà anche un Consiglio dei Ministri e si inizierà a parlare di questo in settimana». Così il sottosegretario alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, ha risposto a chi gli ha chiesto se il governo abbia intenzione di prendere provvedimenti speciali dopo il crollo del ponte Morandi, a margine della presentazione del Salone Nautico, a Milano.



«Più che una legge speciale - ha poi chiarito - si potrebbe anche pensare di inserire in una legge attuale una norma esclusiva per Genova, per fare in modo che ci siano ancora meno tempi morti». A chi gli ha chiesto in quali tempi, Rixi ha risposto: «Prima della finanziaria. Speriamo entro la metà di questo mese di essere in grado di dare risposte concrete. Su questo sta lavorando il governo in queste ore», ha concluso.

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



