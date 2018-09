​E Foa fece autocritica per gli attacchi a Mattarella: «Ritwittare non vuol dire condividere in toto»

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Marcello, il regalo di compleanno (che è domenica) arriverà stasera: l'elezione a presidente dellacon i voti della commissione di. Intanto, nessuna "deposizione" - come erroneamente aveva detto in prima battuta, poi correggendosi immediatamente - ma una audizione da cui sembra uscito soddisfatto il presidente in pectore. Ha insistito sulla sua adesione assoluta al valore del "pluralismo" e sulla sua estraneità ai giochi della politica. «Mai aderito a un partito», ha detto.LEGGI ANCHEGran parte delle critiche che gli sono state rivolte durante l'audizione, specie dal Pd, riguardano i suoi retweet - in favore di posizioni sovraniste ma anche di critica a Mattarella - e lui nella replica: «Ritwittare non significa adesione incondizionata al contenuto del messaggio ritwittato». Di fatto, Foa dice su Mattarella "mai stata mia intenzione offendere il Capo dello Stato. Ho il massimo rispetto per la sua persona, per la sua storia familiare e per il ruolo che ricopre".Insomma, un Foa molto rassicurante su tutto - «Svolgerò un ruolo di garanzia», «Sono una persona che ha le sue opinioni ma anche la capacità di riconoscere i propri errori e di correggerli», «Mi batterò sempre contro le false informazioni», «Pluralismo, meritocrazia, indipendenza» - e che si appresta a ricevere i voti dell'asse inedito che lo sostiene: Lega, M5S e Forza Italia.Il Pd, da stasera, comincerà la battaglia dei ricorsi contro l'eleggibilità di Foa, che in prima battuta era stato bocciato dalla Vigilanza. Si prevede che il caso Rai continuerà ad agitare il quadro politico. Ma il presidente in fieri se ne tiene alla larga e annuncia: «Uno dei miei obiettivi prioritari sarà quello di far recuperare alla Rai rapidamente il terreno perso sul web che oggi è il punto debole di questa grande azienda».