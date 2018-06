Finanziamento ai partiti, M5S: «Abolire anche il 2 per mille»

Mentre la Lega chiede di ripensare a una forma di finanziamento pubblico della politica, M5S - nel pieno delle polemiche giudiziarie sul caso dello stadio della Roma - propone di abolire anche la quota di finanziamento dei singoli tramite dichiarazione dei redditi.



«Serve maggiore chiarezza sui finanziamenti alle fondazioni legate ai partiti politici», dice infatti Francesco D'Uva, capogruppo M5S. «Vogliamo vedere i bilanci di questi soggetti che spesso vengono usati per aggirare i vincoli di finanziamento imposti ai partiti. Così come ribadito dal nostro capo politico Luigi Di Maio vogliamo dare il via ad una operazione trasparenza che chiarisca pubblicamente ogni tipo di legame tra le fondazioni e i partiti politici. E siamo pronti a portare in Parlamento una legge che miri a fare massima chiarezza. Vediamo chi delle vecchie forze politiche avrà il coraggio di votarla. Da sempre ci battiamo per il rispetto delle regole e per una totale abolizione dei finanziamenti ai partiti, compreso il 2 per mille», conclude il capogruppo D'Uva.

