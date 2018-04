Fico vede Pd e M5S: secondo giro di consultazioni DIRETTA TV

Il presidente della Camera Roberto Fico incontra di nuovo il Pd, alle 11, e M5S, alle 13. Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per tentare la stretta. Ma, se Luigi Di Maio spera, nel Pd convivono due visioni contrapposte: da un lato Maurizio Martina e l'ala 'governista', convinti che un accordo vada cercato fino in fondo, dall'altro i renziani contrarissimi.







Tutto fa pensare che ci sarà una proroga: serve più tempo per verificare se esistono le condizioni per un accordo. Dopo il mese e mezzo di inutile trattativa tra grillini e Lega, non sarà una settimana in più a spazientire Sergio Mattarella. Il progressivo esaurimento delle opzioni per comporre una maggioranza rende inevitabile la proroga del mandato esplorativo e carica di particolare importanza il tentativo in atto, che resta ancora appeso ad un filo.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA