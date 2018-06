Fico, gli ortodossi: finalmente posizione giusta

di Stefania Piras

Festeggiano, condividono post su Facebook, applaudono. Dopo mesi di silenzio la corrente degli ortodossi del M5S risale in superficie e prova a cambiare corso alla linea ufficiale.



Grazie alle parole del presidente della Camera Roberto Fico. La sua visita a Pozzallo e le sue dichiarazioni sull'importanza dei diritti umani quando si parla di migranti hanno fatto rialzare la testa ai tanti che hanno un'anima di sinistra dentro il Movimento.



Una delle più entusiaste, che era una delle più scontente delle politiche dell'alleato Matteo Salvini, è la senatrice Paola Nugnes.

Sull'apertura dei porti italiani a chi rischia la vita in mare «la penso esattamente come il presidente Fico, del quale ho prontamente condiviso il post. Qui parliamo di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, rispetto ai quali non si possono accettare forzature». Lo dice all'Adnkronos la senatrice M5S Paola Nugnes. «Ho certamente apprezzato -precisa- la posizione espressa a Bruxelles dal nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha il merito di aver posto la questione al centro del dibattito fra i partner europei. E anche la volontarietà della scelta dei singoli Stati di accedere alla redistribuzione non è di poco conto, perché ha una forte valenza etica. E chi, invece, si tira indietro, si assume così una responsabilità politica». «Se vogliamo essere comunità in questa Unione Europea -prosegue- è indispensabile che ognuno si assuma la sua quota di responsabilità e per questo mi paiono anacronistiche certe prese di posizione persino in Francia o Germania. Dopo questi decenni di Ue, alla fine, ci ritroviamo essenzialmente l'unione monetaria. È ora di andare avanti, se non si vuole il fallimento del progetto europeo. Detto questo -conclude- Fico ha detto una cosa giusta e in tema di diritti umani fondamentali vanno evitate le forzature ».





