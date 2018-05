Farage: «Lega e M5S stanno per chiudere»

di Stefania Piras

«Accordo vicino, vedrete: all'Europa verrà il malditesta e la Germania non sarà contenta». La foto profilo è quella inconfondibile col sorriso da Joker brexiter. Nigel Farage scrive sui social che ci siamo quasi che il governo del cambiamento sta per partire grazie a Lega è M5S definiti rispettivamente «partito anti migrazione di massa» e «partito anti establishment».



Farage posta un articolo della testata il cui nome è tutto un programma, "Westmonster", in cui si dice che il contratto di governo che stanno scrivendo Salvini e Di Maio è quasi pronto e che c'è dentro la Flat Tax al 15%. Giulio Sapelli che era stato scelto come possibile premier dalla Lega ieri diceva di non aver visto nemmeno l'ombra dell'aliquota unica.



Ma che importa? L'accordo è vicino, festeggia Farage che soffia sul fuoco di un'Europa in cui «i gruppi che contestano la centralizzazione del potere e i confini aperti non vanno più all'opposizione ma al potere».

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



