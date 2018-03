Expo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall'accusa di abuso d'ufficio con la formula «perché il fatto non sussiste». Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono stati invece rinviati a giudizio gli altri 7 imputati, tra cui due società e l'ex manager di Expo Angelo Paris, accusati in concorso con Sala di falso. Per questa accusa l'ex ad di Expo è già a processo.



Il giudice ha prosciolto Sala dall' abuso d'ufficio e assieme a lui anche l'ex manager Expo Angelo Paris, a cui veniva contestata la stessa accusa in concorso. Paris, però, era imputato anche per falso, sempre in concorso con il primo cittadino, e per questa accusa è stato oggi rinviato a giudizio. Sala, invece, per l'imputazione di falso è già a processo (udienza fissata per il 15 maggio), perché ha chiesto il rito immediato senza passare per l'udienza preliminare. Gli altri sei imputati, tra cui due società (Mantovani e Coveco), della tranche principale sul maxi appalto per la Piastra dei Servizi di Expo, con al centro le accuse di corruzione e turbativa d'asta, sono stati rinviati a giudizio dal gup (per alcune posizioni il processo si aprirà a Milano, per altre a Como).

Gioved├Č 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



