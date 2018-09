Europa: M5s in missione al Bundestag, e Fico vede Schauble

di Stefania Piras

E il volto responsabile del M5S spunta anche in Canada, dove il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato l'ex ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble con cui ha parlato anche della revisione del Regolamento di Dublino. E responsabile è l'aggettivo che usa Fico. «La mia presenza in Canada serve anche a raccontare ai presidenti degli altri Parlamenti tutto quello che sta facendo la Camera dei deputati e il nostro Paese - ha scritto Fico -. L'ho fatto con Wolfgang Schauble, ex ministro tedesco, oggi alla guida del Bundestag. Con lui abbiamo parlato anche delle sfide che attendono l'Italia, e che si intrecciano con quelle dell'Europa tutta. Per affrontarle in modo efficace dobbiamo essere una Unione compatta, responsabile e solidale. E questo quando si parla di tanti temi fondamentali, come l'immigrazione o il bilancio dell'Unione - in termini di lotta alla povertà e alle diseguaglianze fra persone e fra territori che sono rimasti indietro - oppure quando si parla di politiche ambientali ed energetiche». «L'Europa può essere uno strumento formidabile se recupera i propri principi fondatori, se recupera il suo spirito democratico profondo - conclude l'esponente M5S -. Non dobbiamo avere paura ma coraggio».

Invitati dal Movimento Europeo Tedesco (EBD), un'associazione apartitica che riunisce gruppi d'interesse nel campo della politica europea, i pentastellati Simone Valente e Sergio Battelli sbarcano al Bundestag.É la Germania, dunque, il primo Paese che gli esponenti M5S visitano in vista delle elezioni europee. La missione è sicuramente volta a dare i primissimi segnali sul posizionamento futuro. E la scelta della Germania dice che il M5S è pro Europa e come dice Battelli: «Italia e Germania hanno molto più in comune di quanto non si credi».«Sono tante le organizzazioni e le persone che vogliono conoscere l’operato del Governo e le posizioni in Europa del MoVimento 5 Stelle a partire da economia, immigrazione e politica europea», dice il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Simone Valente.«L'Europa deve essere la nostra casa, ci deve proteggere, dare sicurezza, dare a tutti gli stessi spazi. Eccoci al Bundestag con il ministro tedesco per gli affari europei Michael Roth. Raccogliamo inizialmente la sua diffidenza, soprattutto sul nostro rapporto con l'Europa. Diffidenza dettata dai pregiudizi che circolano, ingiustificatamente, sul nostro conto. Ma il nuovo fa sempre paura e noi siamo qui anche per questo: per raccontarci con la massima trasparenza», scrive, in un post su facebook, il presidente della commissione Affari Ue della Camera Sergio Battelli.«Noi crediamo fermamente nel progetto europeo, vogliamo solo riscrivere le regole per avere finalmente quell'equità da troppo tempo assente nelle politiche di Bruxelles. Puntiamo a portare a termine le legislatura e crediamo che il nostro ruolo, nel governo, sia importantissimo anche per equilibrare estremismi che vogliamo contrastare in Italia come in Europa», spiega Batteli che, in un precedente post, sottolinea: «La nostra presenza qui non è solo la dimostrazione del clima positivo e aperto che troviamo quando andiamo all'estero ma anche del fatto che Italia e Germania hanno molto più in comune di quanto non si credi».