Copyright, europarlamentare denuncia di avere ricevuto minacce di morte, domani il voto

Bruxelles – La direttiva europea sul copyright ha innescato una battaglia dietro le quinte e le grandi piattaforme tech, Google in testa, stanno cercando di evitare la batosta. Nel frattempo sale la tensione in vista del voto di domani all’europarlamento. La campagna contro la direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale «ha raggiunto un livello di violenza inaccettabile. Ho ricevuto perfino minacce di morte. Diamoci una calmata». La denuncia è arrivata dall'eurodeputata francese Virginie Roziere. La stessa cosa ha denunciato Helga Trupel, eurodeputata dei Verdi, che ha ricevuto messaggi in cui veniva minacciata di essere "arrestata". Ancora più esplicito Jean Marie Cavada, un altro eurodeputato francese: «I giganti di internet che sono dietro a questa campagna contro la proposta dell'Europarlamento parlano di liberta' ma pensano ai soldi. Mentre l'obiettivo del provvedimento e' difendere la cultura europea».



Il relatore del provvedimento, il tedesco Axel Voss, ha aggiunto che l'obiettivo della proposta di direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale e' quello di costringere i giganti di internet a pagare per il lavoro fatto dagli altri. Parallelamente Voss ha denunciato una «campagna di fake news» contro il testo che domani sara' votato dall'assemblea di Strasburgo. «Si tratta di imprese enormi, che fanno miliardi di dollari con il lavoro di altri. Queste imprese devono pagare per il lavoro fatto da altri».



«Se le societa' scelgono di non pagare, accetteranno la responsabilita' di offrire meno materiale ai loro utenti», ma «Google, Facebook e Amazon devono riconoscere che le regole l'economia di mercato includono le regole sui diritti d'autore. Non possono scegliere quali regole dell'economia di mercato seguire». Voss ha contestato le obiezioni dei giganti del tech sulla libertà. «Abbiamo avuto la stessa cosa con le banche, con le telecomunicazioni e ora abbiamo questo con i giganti di internet. Ma non porremo fine a Internet e alla condivisione di notizie. Vogliamo assicurarci che le stesse regole si applichino nel mondo reale e online, il che significa anche i diritti d'autore».

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57



