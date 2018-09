Eurodeputati, alcune spese restano riservate, la conferma dal Tribunale Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente da fare. Alcune delle spese dei parlamentari europei restano riservate e comunque non accessibili ai giornalisti. Lo ha confermato il Tribunale della Ue che ha dichiarato legittimo il rifiuto del Parlamento europeo di rendere pubblici i documenti relativi alle indennità giornaliere, alle indennità per spese di viaggio e alle indennità di assistenza parlamentare degli eurodeputati. Questo perché «il Parlamento era legittimato a invocare il fatto che i documenti interessati contengono dati personali e i richiedenti non hanno dimostrato la necessità del trasferimento di tali dati».Il caso risale al 2015, quando alcune testate giornalistiche chiesero al Parlamento Ue l'accesso a quei documenti. Tutte le domande vennero respinte dal Parlamento, così come le domande di conferma che sono seguite.Di qui il ricorso al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento di quelle decisioni.