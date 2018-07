Migranti, Di Maio: «Cambiare regole di ingaggio delle missioni Ue»

«Finchè la missione Eunavformed rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani ma l'obiettivo nostro è cambiare le regole di ingaggio della missione». Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio a Radio1 sulla polemica fra il ministro dell'interno e della difesa. «Mi ricordo che un anno fa sono stato a parlare con Frontex e mi spiegarono che il governo Renzi diede la disponibilità di portare i migranti nei porti in cambio di punti di flessibilità usati per il bonus degli 80 euro». «Noi chiederemo flessibilità senza barattarla in cambio dell'apertura dei porti».

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:11



