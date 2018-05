Il voto e l’Europa/ Dalla battaglia sull’euro la spinta a rinegoziare

di Alessandro Campi

Un partito ambiziosamente denominato “Forza Europa” l’abbiamo già avuto alle elezioni dello scorso 4 marzo. Ha ottenuto il 2,6% dei voti: sotto dunque la soglia del 3% necessaria per essere ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali. Senza il paracadute parlamentare del Pd, tutti i suoi esponenti sarebbero rimasti a casa. Nel caso di elezioni anticipate dopo l’estate, non si tratta di un buon precedente in vista della creazione di una grande alleanza europeista – da Renzi a Berlusconi,...