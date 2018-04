Regionali/ Nuovo flop della sinistra Molise al centrodestra, frana grillina Sorpresa Forza Italia: supera i leghisti

di Marco Gervasoni

Il Molise non è l’Ohio, e non solo perché la mini regione d’Italia è molto più amena. Se lo Stato americano decreta sempre, così dicono, chi andrà alla Casa Bianca, la vittoria del candidato del centrodestra, Donato Toma (in foto), infittisce anzi la nebbia su chi andrà a Palazzo Chigi e soprattutto su quale formula. Di certo, però, dopo aver dimostrato la solidità dell’alleanza, il Molise raffredda le tentazioni della Lega di romperla e di abbracciare i...