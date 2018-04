Elezioni Friuli, il centrodestra vittorioso si gode lo spettacolo in attesa di M5S e Pd

di Marco Conti

Vince in Friuli e resta alla finestra osservando l’astio misto a delusione del M5S e le solite contorsioni del Pd. Forte anche del 37% ottenuto alle elezioni, Salvini e Berlusconi evitano in questo momento di polemizzare tra loro. Il Cavaliere resta convinto che l’unica opportunità che ha il Paese di evitare un nuovo ritorno al voto sia mandare in Parlamento un governo di centrodestra, a guida leghista, che troverà i voti che mancano per arrivare alla maggioranza.



Salvini preferisce il voto a breve, ma per non perdere la sponda dell’alleato, chiede palazzo Chigi.



Resta ora da vedere cosa accadrà alla direzione del Pd di dopodomani. Se il governo per le riforme prenderà quota, la legislatura potrebbe salvarsi. Altrimenti non resta che il voto a fine settembre. Non cambierà nulla, ma sinora tutti i leader “vincitori” si sono mostrati incapaci di immaginare alternative.





