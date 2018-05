M5S, Di Maio: «Se Salvini si ripresenta con Berlusconi siamo punto e a capo»

«Il mio rapporto con Salvini? Mi ricorda quello stato di Facebook, una relazione complicata. La Lega è una forza con enormi potenzialità ma se non è libera non può fare nulla per questo Paese. Sarà interessante vedere questo signore in campagna a dire " io voglio cambiare questo Paese" con Berlusconi». Lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio ai microfoni di «Non Stop News», su Rtl 102.5 rispondendo a chi gli chiede se, dopo le nuove elezioni, sarà possibile un'intesa di governo tra M5S e Lega.



Ma se si torna a votare con il Rosatellum il problema della coalizione resta. «Se Salvini si ripresenterà in coalizione con Berlusconi saremo punto e daccapo, Queste coalizioni non nascono per un'ideale ma per fini elettorali», ha aggiunto Di Maio.



«Probabile che con il voto si vada a finire al 22 luglio, deciderà Mattarella. Gli italiani sceglieranno se questa classe politica deve restare a dettare le condizioni guardando ai propri interessi. Sarà un ballottaggio» tra il M5S e la Lega, ha spiegato ancora il leader M5S. Pd e Fi «andranno sempre più verso un decremento dei voti e ciò permetterà una polarizzazione, ovvero: agli italiani di scegliere tra un cambiamento e un finto cambiamento». Ma se si vota in piena estate c'è il rischio di un forte astensionismo.



«Sono consapevole che c'è un rischio astensionismo con il voto il 22 luglio» e l'astensionismo «è un dramma», dice Di Maio sottolineando come il «M5S cercherà di sensibilizzare gli elettori» sull'andare a votare. «Noi non volevamo arrivare a questo, capiamo che il voto a luglio non ha precedenti», aggiunge il leader del M5S che, a chi gli chiede se aggiungerà nuove priorità ai punti del programma elettorale, risponde: «vogliamo aggiungere un risultato, l'abolizione dei vitalizi alla Camera. Se lo facciamo credo che avremo segnato un primo punto».

